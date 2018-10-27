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Беларусь и Китай продолжают строить социальное жилье

Беларусь и Китай продолжают стратегический проект в сфере социального жилья.

Очередной дом на 80 квартир в следующем году появится в столице - в пределах микрорайонов Малиновка и Сухарево. Всего же в нашей стране с привлеченіем технико-экономической помощи КНР возведут более 40 объектов социального жилья.

Социальный дом в Минске в пределах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева будет десятиэтажный. В нем 41 двухкомнатная и 39 трехкомнатных квартир уже с внутренней отделкой. Сдача в эксплуатацию планируется следующим летом.

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