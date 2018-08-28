Беларусь и Китай ведут переговоры о создании совместного космического спутника

Об этом стало известно сегодня по итогам пресс-конференции представителей Президиума Академии наук. Также белорусские ученые совместно с российскими коллегами разрабатывают новый аппарат дистанционного зондирования Земли.

Эскизный проект будет готов к декабрю. Одно из направлений космической деятельности Беларуси - создание наноспутника для учебного процесса. Его планируют запустить в конце этого - в начале 2019 года. Данные с аппарата будут поступать в лаборатории для реализации научных проектов.

"Реально это наноспутники, у них весовой диапазон - килограмм и пять килограммов. Одно из направлений, которое активно сейчас во всем мире используется, это создание телекоммуникационных спутников, которые могли бы существовать в космосе. Они должны быть легкими и обладать определенными характеристиками по каналам связи".