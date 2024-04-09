ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь и Куба заинтересованы в развитии контактов по линии ВВС и ПВО

Кубинская военная делегация с рабочим визитом находится в Минске. Накануне в Доме офицеров прошли переговоры. Стороны обстоятельно обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия и подтвердили, что планируют развивать контакты в части Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все