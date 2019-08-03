Беларусь и Литва объединили усилия по спасению исчезающего вида птиц

Теперь наша вертлявая камышевка обживается на соседских болотах. Большая часть популяции обитает у нас на Полесье. Именно там еще сохранились низинные болота, которые любит эта птица. Так вот, белорусские ученые разработали проект транслокации, то есть - искусственного перемещения вертлявок в новые места обитания.

Об успешном совместном опыте - Сергей Козлович. Пение вертлявой камышевки, уверен Арунас, ни с чем не спутать. Он уже 13 лет посвятил охране природы. В заповеднике "Жувинтас" - самое большое низинное болото Литвы. И именно здесь его директор сам лично наблюдает за редкой певчей птицей Европы. Особое внимание - белорусским птенцам. Камышевок кормили и выхаживали, пока они не оперились и не научились питаться самостоятельно.



В Литву вертлявок привозят уже второй раз

Чтобы они привыкли к новому дому, пару недель птиц держат в специальных аэрариумах. Затем выпускают и продолжают наблюдать. После прошлой зимовки вернулось 20% переселенцев. Это число наблюдают и в естественных условиях. Поэтому успех проекта, которому нет аналогов в мире, налицо.







Белорусско-литовским опытом уже заинтересованы другие страны Старого Света

На восстановление популяции птицы брошены силы Евросоюза и ПРООН. Совместный проект "Лайф" и "Ветландс" предусматривает не только саму транслокацию, но и восстановление экосистем низинных болот. Пока белорусская камышевка обживается в "Жувинтасе", здесь, на берегу Куршского залива, литовские ученые пытаются восстановить популяцию местной вертлявки. Их осталось не так много. Орнитологи насчитали буквально 100 самцов. Для них также приводят в порядок луга, а скошенную траву перерабатывают в полезные гранулы.



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