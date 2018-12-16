Беларусь и Литва обсудили совместные действия в новогодний период на таможне

Избежать очередей и не испортить атмосферу праздника. Белорусская таможня обсудила с коллегами из Литвы совместные действия в новогодний период. Планируется обеспечить непрерывный поток транспорта, уменьшить очереди и повысить пропускную способность. Рабочая встреча проходила в пункте пропуска "Каменный Лог". В преддверии праздников популярность данного направления возрастает. Отметим, за 11 месяцев года через белорусско-литовскую границу проехали около двух миллионов транспортных средств, в 2017 за аналогичный период эта цифра была меньше почти на 200 000.

Кроме того, в текущем году таможенными службами двух стран реализован проект по развитию институционального потенциала таможенной службы Беларуси. В ходе встречи наша сторона выступила с предложением изменить статус некоторых упрощенных пунктов пропуска, для того чтобы организовать в них движение легковых авто и порожних грузовиков. Во время переговоров также обсуждали важные вопросы, связанные с подготовкой к проведению в Беларуси II Европейских игр.