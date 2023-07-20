Беларусь и Никарагуа: Техника, строительство дорог и совместная работа над одним из самых перспективных проектов мира

Беларусь и Никарагуа намерены активно развивать двустороннее сотрудничество. Техника, строительство дорог и совместная работа над одним из самых перспективных проектов мира. Да, нашу страну пригласили поучаствовать в разработке Никарагуанского канала. Альтернатива каналу Панамскому эта транспортная артерия способна привлечь инвестиций на миллиарды долларов. О взаимном интересе и шагах к более тесному сотрудничеству двух стран из Никарагуа - наш обозреватель Алексей Волков.

Революция, несколько гражданских войн и фактическая интервенция США. Да, Никарагуа в 20-м веке - это сплав из бед и огорчений. Однако лозунг "Эль пуэбло унидо хамас сэра венсидо" живее всех живых - "Единый народ никогда не будет побежден". Строки чилийского автора Серхио Ортеги подхватил Президент, а заодно и однофамилец, Даниэль. Они себя называют "сандинисты" - борцы за справедливость. А мы их - партнеры.

Наши нигарагуанские коллеги поделились своими амбициозными планами по развитию инфраструктуры: планируется строительство железнодорожной ветки, которая свяжет два океана - Тихий и Атлантический, и планируется в перспективе строительство канала, который также свяжет два океана. Безусловно, это очень масштабные проекты, которые потребуют много техники, потребуют очень много компетенции, и мы в предварительном плане договорились наладить взаимодействие. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Никарагуа - страна-парадокс. Главный официально заявленный враг - США. Главный официально заявленный импортер - США. Не поверите, но главный заявленный экспортер - тоже США. Здесь Манагуа использует белорусское правило "не складывать яйца в одну корзину". Вот и МТЗ поможет.

С Никарагуа мы работаем с 80-го года, здесь больше 7 тыс. единиц техники эксплуатируется, технику нашу знают, здесь опять же есть вопросы с точки зрения логистики и банковской среды, поэтому думаем, как двигаться дальше. Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ

Кстати, гордая революционная республика продолжает свои действия и в ЕС: глава МИД страны отказался на встрече в Брюсселе отказался подписывать резолюция с "явным антрироссийским уклоном".

Руководство этой страны демонстрирует, что оно не хочет быть подверженным политиканским трендам, опять же вопрос связан с неподписанием Никарагуа различных антироссийских документов. Он очень важен по большому счету, и, конечно, здесь открывается большая перспектива по сотрудничеству между нашими странами. Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии РУДН, политолог (Россия)

Поэтому нашего министра иностранных дел встречал Лауреано Факундо Ортега Мурильо. Нет, не актер, а советник и сын Президента.

Мы очень благодарны и крайне польщены тем, что к нам в Никарагуа приехала столь представительная делегация из Беларуси. Тем более в важную для нас дату - годовщину революции сандинистов. Большая благодарность Президенту Лукашенко за крепкие отношения и белорусской делегации за важный диалог по укреплению наших связей. Лауреано Факундо Ортега Мурильо, советник Президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества

И важно - понимание, что такое Никарагуа, есть и на самом высоком уровне в Беларуси. Президент четко ставил задачи еще несколько месяцев назад.

"Нам надо наладить наши отношения таким образом, чтобы создать договорно-правовую базу под наши будущие отношения в экономике. Это дело времени. Думаю, если мы займемся этим делом, то в течение года мы не просто создадим эту нормативно-правовую базу, но и начнем глубокие экономические отношения между нашими странами. Мы к этому готовы", - уверен белорусский лидер.

И чтобы понимать Никарагуа на 100 процентов, важно понимать что такое "сандинит" и причем здесь 19 июля, которое гораздо больше чем просто дата и даже страна.

В 79-м революционер, в 23-м Президент и коменданта Даниэль Ортега продемонстрировал истинную кипучую кровь социализма - за почти трехчасовой концерт он присел пару раз, а затем и вовсе выдал речь на два часа - народ отвечал достойно. Если вы гадали, как выглядит "коллективный экстаз", вот вам ответ.