Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы

Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту - "Северный берег", который Вы намерены построить в Минске. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я знаю, что Вы э тому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я Вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с Вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

