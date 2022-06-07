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Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы

Реализация крупных инвестпроектов и сотрудничество в IT. Об этом 7 июняшла речь на встрече Президента с руководствомкомпании Emaar Properties. Это крупнейший инвестор арабского мира, а гость - Мохамед Али Алаббар - считается одним из наиболее успешных бизнесменов ОАЭ. Плюс к этому он владеет самой большой компанией по электронной торговле на Ближнем Востоке. Доверительные политические отношения с руководством Арабских Эмиратов последовательно конвертируют во вполне конкретные и полезные проекты для нашей страны.


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Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту - "Северный берег", который Вы намерены построить в Минске. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я знаю, что Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я Вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с Вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Мохамед Али Алаббар, управляющий директор компании Emaar Properties: Большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы Вас поблагодарить за поддержку IT-сектора. То, что Вы сделали, это важно для мира. В свое время Вы уделили большое внимание Парку высоких технологий, и в то время это было только начало. А сегодня мы видим, что весь мир двигают технологии. Если взять все население Беларуси и соотнести с развитием IT-услуг, которые экспортируются, то показатель выходит выше, чем во многих западных странах. Самое главное для развития IT-сектора - это люди и качество образования. Это есть в Беларуси, и это важно для развития технологий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут развивать взаимодействие по всем направлениям IT-сферы. С Парком высоких технологий разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества. В ней учли все аспекты - от инвестиций до IT-образования. Реализация не за горами.


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С Объединенными Арабскими Эмиратами у Парка высоких технологий начинается очень большая и, абсолютно уверен, продолжительная история. Это сотрудничество практически по всем направлениям: и инвестиционное, и венчурное (вложение в стартапы и состоявшиеся компании), и выход наших IT-продуктов на новые рынки, причем не только на рынки Эмиратов, и IT-образование. Практически все вещи, которые относятся к IT и хай-тек, не только на повестке дня: часть на стадии конкретных решений, часть на стадии планов. Но планов не долгосрочных, а которые реализуются здесь и сейчас.
Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий

Строительство "Северного берега" в Минске идет по плану

Что касается проекта, который арабский бизнесмен уже реализует в Минске, то ни политические, ни коронавирусные перетурбации не повлияли кардинальным образом на задумки инвестора. Все идет по плану - в северной части белорусской столицы строят "умный город". В ближайшее время начнется возведение выставочного комплекса, а далее - строительство жилого квартала и благоустройство парка возле Цнянского водохранилища. Помимо привычных объектов недвижимости там будут еще и социальные проекты: современный университет, а также спортивные сооружения и объекты здравоохранения. Предусматривается также возведение Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли.

Реализация крупных инвестпроектов и сотрудничество в IT

Если представителям крупного бизнеса Эмиратов интересны проекты в других сферах (например, в сельском хозяйстве, учитывая ситуацию с продовольствием в мире), то их готовы обсуждать. Двери Беларуси открыты для инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества.