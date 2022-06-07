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Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы
Реализация крупных инвестпроектов и сотрудничество в IT. Об этом 7 июняшла речь на встрече Президента с руководствомкомпании Emaar Properties. Это крупнейший инвестор арабского мира, а гость - Мохамед Али Алаббар - считается одним из наиболее успешных бизнесменов ОАЭ. Плюс к этому он владеет самой большой компанией по электронной торговле на Ближнем Востоке. Доверительные политические отношения с руководством Арабских Эмиратов последовательно конвертируют во вполне конкретные и полезные проекты для нашей страны.
Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту - "Северный берег", который Вы намерены построить в Минске. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я знаю, что Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я Вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с Вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира.
Мохамед Али Алаббар, управляющий директор компании Emaar Properties: Большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы Вас поблагодарить за поддержку IT-сектора. То, что Вы сделали, это важно для мира. В свое время Вы уделили большое внимание Парку высоких технологий, и в то время это было только начало. А сегодня мы видим, что весь мир двигают технологии. Если взять все население Беларуси и соотнести с развитием IT-услуг, которые экспортируются, то показатель выходит выше, чем во многих западных странах. Самое главное для развития IT-сектора - это люди и качество образования. Это есть в Беларуси, и это важно для развития технологий.
Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество по всем направлениям IT-сферы
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут развивать взаимодействие по всем направлениям IT-сферы. С Парком высоких технологий разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества. В ней учли все аспекты - от инвестиций до IT-образования. Реализация не за горами.
С Объединенными Арабскими Эмиратами у Парка высоких технологий начинается очень большая и, абсолютно уверен, продолжительная история. Это сотрудничество практически по всем направлениям: и инвестиционное, и венчурное (вложение в стартапы и состоявшиеся компании), и выход наших IT-продуктов на новые рынки, причем не только на рынки Эмиратов, и IT-образование. Практически все вещи, которые относятся к IT и хай-тек, не только на повестке дня: часть на стадии конкретных решений, часть на стадии планов. Но планов не долгосрочных, а которые реализуются здесь и сейчас.
Строительство "Северного берега" в Минске идет по плану
Что касается проекта, который арабский бизнесмен уже реализует в Минске, то ни политические, ни коронавирусные перетурбации не повлияли кардинальным образом на задумки инвестора. Все идет по плану - в северной части белорусской столицы строят "умный город". В ближайшее время начнется возведение выставочного комплекса, а далее - строительство жилого квартала и благоустройство парка возле Цнянского водохранилища. Помимо привычных объектов недвижимости там будут еще и социальные проекты: современный университет, а также спортивные сооружения и объекты здравоохранения. Предусматривается также возведение Института искусственного интеллекта и Минского центра международной торговли.
Реализация крупных инвестпроектов и сотрудничество в IT
Если представителям крупного бизнеса Эмиратов интересны проекты в других сферах (например, в сельском хозяйстве, учитывая ситуацию с продовольствием в мире), то их готовы обсуждать. Двери Беларуси открыты для инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества.