Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о военном сотрудничестве

Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о военном сотрудничестве

Во время рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты министра обороны Беларуси Виктора Хренина состоялось подписание соглашения о военном сотрудничестве между Беларусью и ОАЭ, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства обороны.

В ОАЭ прошли переговоры министра обороны Беларуси Виктора Хренина и государственного министра по делам обороны ОАЭ.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Виктор Хренин также принял участие в работе выставки Dubai Airshow 2023.

Фото: mil.by