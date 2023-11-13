3.71 BYN
Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о военном сотрудничестве
Во время рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты министра обороны Беларуси Виктора Хренина состоялось подписание соглашения о военном сотрудничестве между Беларусью и ОАЭ, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства обороны.
В ОАЭ прошли переговоры министра обороны Беларуси Виктора Хренина и государственного министра по делам обороны ОАЭ.
В ходе встречи стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Виктор Хренин также принял участие в работе выставки Dubai Airshow 2023.
Фото: mil.by