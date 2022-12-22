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Беларусь и Пакистан планируют реализовать совместные проекты в торговле и других сферах
Беларусь и Пакистан в ближайшее время планируют провести заседание межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил посол нашей страны Андрей Метелица после встречи с государственным министром иностранных дел. События, которые произошли в Пакистане в связи с наводнением, осложнили торговлю между странами. Встреча должна состояться в Минске, где эксперты обсудят возможности по устранению имеющихся проблем, а также наращивание товарооборота и сотрудничество в других сферах. Глава пакистанского ведомства выразила признательность белорусскому народу и Президенту за предоставленную помощь.
В целом мы констатировали, что политсотрудничество хорошо развивается. Наши лидеры встречаются регулярно на полях различных мероприятий. Такие встречи создают хорошую атмосферу для сотрудничества, т.к. лидеры двух стран показывают открытость и заинтересованность двух государств в сотрудничестве.
Также сегодня белорусские спасатели встретились с пакистанскими коллегами и пришли к ряду договоренностей, в частности, организовать через 2 месяца онлайн-встречу специалистов по вопросам сотрудничества.
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