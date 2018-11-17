Беларусь и Польша активизируют сотрудничество в деловой сфере на уровне регионов

Сегодня в бизнес-инкубаторе в Колодищах подвели итоги проекта "Академия предпринимательства в сельской местности". А также конкурса "Местное хозяйство". Как отметили специалисты, сейчас у всех желающих есть возможность превратить свое хобби в стартап, а далее и в малый бизнес. Например, в Минском районе многие женщины осваивают азы ремесел швеи и портного. В этом им помогают специалисты из польского города Белосток.