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Беларусь и Польша активизируют сотрудничество в деловой сфере на уровне регионов

Сегодня в бизнес-инкубаторе в Колодищах подвели итоги проекта "Академия предпринимательства в сельской местности". А также конкурса "Местное хозяйство". Как отметили специалисты, сейчас у всех желающих есть возможность превратить свое хобби в стартап, а далее и в малый бизнес. Например, в Минском районе многие женщины осваивают азы ремесел швеи и портного. В этом им помогают специалисты из польского города Белосток.

Сегодня на базе инкубатора малого предпринимательства в Колодищах работает и технопарк. Среди новых компаний-резидентов также и медицинский центр. 

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