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Беларусь и Приморский край: перспективы сотрудничества

Экономическое давление коллективного Запада подталкивает Беларусь и Россию к наращиванию экономического потенциала. Тесное сотрудничество с российскими регионами - это ключ к укреплению экономик наших стран. Об этом шла речь на встрече правительственных делегаций Беларуси и Приморского края России. Гости станут участниками выставки "Белагро", которая открывается на площадке индустриального парка "Великий камень". Специально на "Белагро" приехали более 35 делегаций. Высок интерес к кооперации возможностей в аграрном деле, в том числе для замещения зарубежных поставок.

Что касается сотрудничества по линии Беларусь - Приморье, гости привезли немало новых предложений. Российскому региону интересна подготовка специалистов в АПК, создание совместных предприятий. Резервов много, поддержал вице-премьер. Среди прочих общих тем - загрузка контейнеров на территории Беларуси, чтобы они не отправлялись пустыми обратно в Приморский край. Сейчас через белорусскую территорию проходит более 500 таких контейнеров.

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