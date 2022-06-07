Беларусь и Приморский край: перспективы сотрудничества

Экономическое давление коллективного Запада подталкивает Беларусь и Россию к наращиванию экономического потенциала. Тесное сотрудничество с российскими регионами - это ключ к укреплению экономик наших стран. Об этом шла речь на встрече правительственных делегаций Беларуси и Приморского края России. Гости станут участниками выставки "Белагро", которая открывается на площадке индустриального парка "Великий камень". Специально на "Белагро" приехали более 35 делегаций. Высок интерес к кооперации возможностей в аграрном деле, в том числе для замещения зарубежных поставок.