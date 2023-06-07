Беларусь и Россия будут вместе работать по новым проектам в сфере электротранспорта. Сегодня в Сочи на выставке "Евразия - наш дом" Белкоммунмаш и Росатом подписали соответствующее соглашение.

Белорусское предприятие предлагает электротранспорт всем регионам России - от Мурманска, Краснодарского края до Новосибирска. Например, в Сочи отлично прошел обкатку наш электробус. Есть договоренности о поставках. В очереди также троллейбусы и низкопольные трамваи.