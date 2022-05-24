Беларусь и Россия делают ставку на кооперацию и импортозамещение

Союзное экономическое строительство и военно-политическое единство. Накануне президенты Беларуси и России провели большой переговорный день.

Только официальная часть длилась 4 часа и 50 минут. Плюс неформальное общение. Спектр актуальных тем требует серьезной проработки на высшем уровне. Глобальное мировое переустройство оказывает серьезное влияние на наш регион.





Тем не менее в нынешнем экономическом шторме Союзное государство выглядит достойно. Санкционный прессинг подтолкнул Беларусь и Россию к максимальному сближению. Сейчас ставка на импортозамещение и кооперацию. Эксперты видят потенциал в машиностроении, сельском хозяйстве, микроэлектронике, медицине, науке и многом другом.

Д. Мезенцев: Надо максимально использовать потенциал Союзного государства

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что очень важно использовать весь инструментарий для того, чтобы потенциал Союзного государства был максимально использован, в том числе сегодня, как ответ на неправомерное санкционное давление, которое Запад последовательно проявляет по отношению к Беларуси и России.





"Мы выходим на иной уровень взаимодействия в промышленности, формирования новых программ импортозамещения", - продолжил государственный секретарь. - Прежде всего машиностроение, поддержка продукции машиностроительного комплекса, выпуск большегрузных автомобилей. Естественно, мы сегодня говорим о поддержке тех производителей, которые выпускают дорожную, уборочную, технику по уборке зерновых. Мы прошли все те споры, когда выясняли, чей комбайн лучше. Сегодня мы принципиально больше помогаем друг другу".

Дмитрий Мезенцев уверен, что производственники это видят и чувствуют. "И, конечно, особая работа, в том числе в рамках Союзного государства, посвящена микроэлектронике, - отметил государственный секретарь. - Сегодня мы вынужденно меняем логистику перемещения наших товаров. Но самое главное, мы это делаем на фундаменте взаимопонимания, товарищеского учета интересов друг друга и поддержки".





Только свои интересы они преследуют по расчленению наших государств, по превращению нас в ресурсно-сырьевые придатки Запада и по лишению нас субъектности. И теперь нужно перейти на новый уровень, нужен рывок. Понимая, что это надолго, может, и навсегда, мы должны реально заняться импортозамещением. Александр Малькевич, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России





Александр Малькевич не видит проблемы в том, чтобы делать свою мебель, технику, создавать продукты. "Мы можем это делать. Значит, мы должны и в остальных сферах заниматься импортозамещением, выталкивая западную продукцию, создавая у себя десятки, сотни тысяч рабочих мест, инвестируя в самих себя, - уверен гендиректор телеканала "Санкт-Петербург". - Это сейчас, мне кажется, глубочайший, серьезнейший вызов, который перед нами стоит".

Политическая повестка переговоров в Сочи

В Сочи обсуждали и актуальную политическую повестку. В украинской диспозиции на неделе появился новый ракурс, его в ходе переговоров озвучил Александр Лукашенко. Под видом помощи западные страны могут нарушить территориальную целостность Украины. Визит президента Польши в Киев и особый статус для поляков де-факто легализует захват этой страны. Это подтвердили и в российском внешнеполитическом ведомстве.