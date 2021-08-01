3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру
Мирный атом на службу человечеству. И речь не только об энергетике - это медицина и фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство и экология. Огромный потенциал для развития, и максимально его реализовать можно вместе с опытными коллегами, например, из Курчатовского института.
Руководство российского исследовательского центра встретилось на неделе с нашим Президентом. И вот только некоторые договоренности. Вместе запускаем атомный проект 2.0, то есть, создаем энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, чтобы АЭС могла работать без отходов. Это еще один шаг к зеленой атомной энергетике.
Для подготовки кадров в отрасли в Беларуси может открыться филиал Московского инженерно-физического института (МИФИ). Беларусь и Россия готовы создать единую исследовательскую инфраструктуру.
Руководство института высоко оценило компетенции наших специалистов. Беларусь - единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне, отметили российские гости. Около года назад Курчатовский институт предложил нашей Академии наук перейти на новый уровень совместной работы.
На этой неделе договорились о стратегии. План совместной работы утвержден на ближайшие 10 лет - вместе с ним открываются для обеих стран более широкие горизонты для крупных совместных проектов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва