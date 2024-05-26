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Беларусь и Россия интегрированы в рыночном формате, и это огромный плюс нашего Союзного государства - Крупнов
Объем белорусско-российского товарооборота в 2023 году составил почти 49 млрд долларов, причем порядка 90 % платежей - в национальных валютах.
О достигнутых результатах, вызовах и перспективах для Союзного государства мы поговорим с российским политическим и общественным деятелем, председателем Движения развития Юрием Крупновым.
90 % перечислений в национальных валютах - совершенно естественный для Союзного государства момент, считает политический деятель.
Эксперт напомнил, что в декабре будет 25 лет подписанию договора о Союзном государстве. Он отметил, что Украине предлагалось в 1999 году войти в это Союзное государство. "Поэтому очень важно, что мы все-таки существуем именно в режимах Союзного государства. У нас, по сути, замкнутые друг на друга экономики. Мы интегрированы в рыночном формате, и это огромный плюс нашего Союзного государства", - подчеркнул Юрий Крупнов.
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