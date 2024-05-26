Беларусь и Россия интегрированы в рыночном формате, и это огромный плюс нашего Союзного государства - Крупнов

Эксперт напомнил, что в декабре будет 25 лет подписанию договора о Союзном государстве. Он отметил, что Украине предлагалось в 1999 году войти в это Союзное государство. "Поэтому очень важно, что мы все-таки существуем именно в режимах Союзного государства. У нас, по сути, замкнутые друг на друга экономики. Мы интегрированы в рыночном формате, и это огромный плюс нашего Союзного государства", - подчеркнул Юрий Крупнов.