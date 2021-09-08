Беларусь и Россия обсуждают увеличение объема транзитных грузоперевозок

Беларусь рассматривает возможность расширение перечня товаров для переправки через российские порты, задействуют при этом и потенциал железной дороги для доставки грузов. Об этом заявил сегодня белорусский премьер Роман Головченко на встрече с делегацией российских железных дорог. Положительный пример сотрудничества - перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты. В сжатые сроки удалось подготовить логистическую схему и сохранить при этом экономическую целесообразность для двух стран.

Беларусь заинтересована восстановить и пассажиропоток на поездах на доковидном уровне. Тогда их курсировало 28, при этом 17 формировала Белорусская железная дорога. С февраля 2021 года началось поэтапное восстановление перевозок Минск и Москву связал дневной поезд И у этого рейса высокий спрос.