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Беларусь и Россия отменят роуминг в этом году

В этом году Беларусь и Россия отменят роуминг. Страны работают над этим несколько лет. В декабре прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта. Сегодня документальное оформление замедляется из-за эпидемиологической ситуации и карантина в России. Несмотря на это, изменение сроков не планируется, рассказали нам в Министерстве связи и информатизации.

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