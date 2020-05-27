Беларусь и Россия отменят роуминг в этом году

В этом году Беларусь и Россия отменят роуминг. Страны работают над этим несколько лет. В декабре прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта. Сегодня документальное оформление замедляется из-за эпидемиологической ситуации и карантина в России. Несмотря на это, изменение сроков не планируется, рассказали нам в Министерстве связи и информатизации.