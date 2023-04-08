Беларусь и Россия по теме автомобильных каботажных перевозок решили двигаться в формате ЕАЭС

Беларусь и Россия по вопросу автомобильных каботажных перевозок решили двигаться в формате ЕАЭС. Об этом посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказал в проекте "Вопрос номер один", комментируя итоги прошедших в Москве переговоров на высшем уровне и заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Это одна из наиболее сложных тем. Эксперты в течение полугода сверяли позиции сторон. Основная проблема в том, что у нас все-таки существуют различия в налоговых системах, системах использования финансовых инструментов, в первую очередь банковских кредитов и лизинговых программ на покупку техники. Не сказать, что это глобальное какое-то неравенство условий, но есть определенные различия. Они не критичные на сегодняшний день. И стороны на уровне премьер-министров согласились, что, в принципе, тема имеет решение даже на уровне правительств без, допустим, подключения на данном этапе президентов", - сказал Крутой.

По его словам, "чтобы не принимать радикально лобовых решений", было предложено разделить эту проблему на несколько частей.

Первая уже решена, и это является хорошим примером. Речь о подписании соглашения по каботажным перевозкам водным транспортом. "Если мы купим или построим судна, которые будут под белорусским флагом перемещаться по рекам Российской Федерации, совершать в том числе перевозки между городами России на Волге, Енисее или на Дону, то это разрешено с декабря прошлого года. Это пример водного транспорта", - отметил посол.

Еще одна часть вопроса - так называемый инвестиционный каботаж. Белорусские компании, в первую очередь строительные, участвуют в реализации инвестпроектов на территории России. Это строительство дорог, социальных объектов, жилья. "Перемещение нашей техники, которая работает на данных стройках в России между, допустим, карьером и этими строительными объектами, - это тоже каботаж. Но это инвестиционный каботаж. Думаю, в ближайшее время будет подписано соглашение. И этот каботаж тоже будет разрешен. Потому что принципиальное согласие уже получено", - заявил Крутой.

"По основному автомобильному каботажу - грузовикам - здесь все-таки принято решение двигаться в рамках ЕАЭС на пять стран. История фактически согласована. В России в декабре принят уже внутрироссийский соответствующий закон. С 1 января 2025 года подобные перевозки будут разрешены. Допустим, когда белорусский грузовик совершает международную перевозку на Дальний Восток с каким-то грузом, то на обратной дороге в течение 7 дней (дается неделя) он может совершить уже каботажную перевозку грузов внутри России между тремя городами. Вот такие условия. В принципе, они на данном этапе признаны приемлемыми. И, возможно, в рамках двойки нашей мы здесь уже не будем ломать копья и продолжим работу в рамках законодательства Евразийского экономического союза", - уточнил Крутой.