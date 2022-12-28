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Межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям подписали Беларусь и Россия

Межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям подписали Беларусь и Россия

Межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям подписали заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай. Об этом сообщаетБелТА со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

В ведомстве отметили, что подписание документа - значимый шаг в рамках Союзного государства и важное звено в работе по созданию новых логистических схем доставки белорусских грузов.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 422, который одобрил проект межправительственного соглашения между двумя странами о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров.

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