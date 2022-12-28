3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям подписали Беларусь и Россия
Межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям подписали заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай. Об этом сообщаетБелТА со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.
В ведомстве отметили, что подписание документа - значимый шаг в рамках Союзного государства и важное звено в работе по созданию новых логистических схем доставки белорусских грузов.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 422, который одобрил проект межправительственного соглашения между двумя странами о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске фитнес-тренер продавал стероиды знакомым и клиентам - возбуждено уголовное дело
28 человек погибли при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами
В Минске автомобиль скорой помощи врезался в трамвайное ограждение
В Колумбии из-за сильных наводнений тысячи людей остались без крыши над головой