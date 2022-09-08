Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании нарушений ПДД, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ходе заседания Совета министров внутренних дел в Кыргызстане подписано соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Документ предусматривает взаимное признание по всем нарушениям в области безопасности движения, в том числе зафиксированным с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации, а также предполагает обмен данными по электронным каналам связи.

Таким образом, вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. При этом, если в Беларуси штраф не будет оплачен, то его могут принудительно взыскать в России на основании соответствующего запроса. Взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки.

Такой же порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, которые зарегистрированы в Беларуси. Штраф, неоплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет нашей республики.