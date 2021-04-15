ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны

И сегодня стало известно, что Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны. Как отметил командующий ВВС и ПВО нашей страны, уже летом на одном из белорусских аэродромов начнется несение совместного боевого дежурства с Воздушно-космическими силами России.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все