И сегодня стало известно, что Беларусь и Россия проведут совместные дежурства противовоздушной обороны. Как отметил командующий ВВС и ПВО нашей страны, уже летом на одном из белорусских аэродромов начнется несение совместного боевого дежурства с Воздушно-космическими силами России.