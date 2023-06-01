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Беларусь и Россия провели консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности
Белорусско-российские консультации в межведомственном формате по выполнению двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности состоялись 31 мая в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД РФ.
"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на пространстве СНГ. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности США на территории Украины. Обсуждена реализация двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Рассмотрены вопросы оптимизации и повышения эффективности осуществления целей и положений этого документа путем формирования соответствующего консультативного механизма", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Встреча подтвердила единство подходов России и Беларуси к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ОДКБ и СНГ", - добавили в МИД РФ.
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