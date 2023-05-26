Беларусь и Россия разработали стратегию научно-технологического развития Союзного государства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский во время совместного заседания президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук, передает БЕЛТА.

По его словам, решение о разработке проекта стратегии было принято в прошлом году. Для ее разработки была создана рабочая группа. В белорусскую часть рабочей группы вошли представители ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразования, Минпрома, Минздрава, Минприроды, Минсельхозпрода, концерна "Белнефтехим", а также вузов Беларуси. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Совета Министров Союзного государства 27 марта 2023 года. С учетом того, что к документу имелись замечания финансовых ведомств двух стран, было дано поручение продолжить разработку стратегии.

"В настоящее время стратегия доработана с учетом поступивших замечаний и предложений. Проекты постановлений Совета Министров и Высшего государственного совета Союзного государства об одобрении стратегии уже согласованы российской стороной и в настоящее время проходят процедуру внутригосударственного согласования в Беларуси, после чего будут внесены в Постоянный комитет Союзного государства для рассмотрения на очередном заседании союзного Совмина", - рассказал Андрей Косовский.

Разработанная стратегия определяет цель, основные задачи и направления научно-технологического развития Союзного государства. Как подчеркнул первый заместитель председателя ГКНТ, ее реализация должна изменить роль науки и технологий в развитии общества и экономики СГ. В результате планируется обеспечить готовность Союзного государства к существующим и возникающим большим вызовам, повысить качество жизни населения, обеспечить безопасность СГ и укрепление позиций Беларуси и России в глобальном рейтинге уровня жизни. Также в планах технологическое обновление традиционных для Беларуси и России отраслей экономики и увеличение доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Кроме того, планируется создать эффективную систему организации и финансирования исследований и разработок, обеспечить продвижение разработанных в Союзном государстве инноваций на новые рынки, рост доходов от экспорта высокотехнологичной продукции и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Обеспечивать реализацию стратегии будет Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Головными научными организациями будут определены с российской стороны НИЦ "Курчатовский институт", с белорусской - Национальная академия наук Беларуси. Стратегия будет реализована на основе плана мероприятий, который будет разработан ГКНТ, Минобрнауки России в тесном взаимодействии с головными научными организациями.

Фото: БЕЛТА