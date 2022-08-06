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Беларусь и Россия развивают новые союзные программы в области туризма. Что ждет путешественников?
Поезд "Белорусский вояж", современная архитектура Грозного и развитие культурно-туристического кластера Беларуси и России. В Москве проходит туристический форум "Путешествуй". Он собрал десятки компаний из всех регионов Российской Федерации.
Есть и представители нашей страны. Основные темы форума - новые туристические направления в условиях санкций, развитие внутреннего туризма, а также интересные маршруты в рамках Союзного государства. Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Туристический форум "Путешествуй!"
Российский форум "Путешествуй" зазывает гостей народными песнями и плясками. Лето в самом разгаре, поэтому тема туризма сейчас в топе. Из-за санкций и непростой политической ситуации, многие маршруты, особенно в недружественные страны, пришлось заморозить. Но именно это дало толчок для развития внутреннего туризма. А также для более тесного сотрудничества со страной-соседкой Беларусью.
Сейчас этому будет уделяться особое внимание. Я знаю, что на этот счет идет серьезный разговор. Именно развитие культурно-туристического кластера Беларусь-Россия будет в рамках Союзного государства и его бюджета активно финансироваться. Сделано все, чтобы белорусы и россияне абсолютно спокойно могли во всех видах туризма участвовать.
В 2022 г. поток российских туристов в Брестскую область увеличился на 20 %
Один из примеров - Брестская область. Для оздоровления - прекрасные санатории, для отдыха - Беловежская пуща, для изучения истории - Ружанский замок и Брестская крепость. В этом сезоне поток туристов из России увеличился более чем на 20 %.
Туристический поток восстанавливается, и уже видны тенденции доковидные. Я считаю, он и будет расти, все закрыто, ехать особо некуда, и Беларусь здесь находится в выгодной позиции. У нас тесные партнерские отношения, работаем с туристическими фирмами и всегда рады россиянам.
Россияне в свою очередь рады туристам из Беларуси. В этом году одно из новых для нас направлений - Северный Кавказ. Недавно Беларусь и Чечня подписали дорожную карту сотрудничества. И в ближайшее время откроют прямое авиасообщение Минск - Грозный. Для белорусов это возможность перенестись в совершенно другую культуру и увидеть город, который в буквальном смысле восстановился из пепла. После чеченской войны он был практически полностью разрушен. Четыре года подряд каждые выходные жители выходили на субботники и заново отстраивали столицу. И сегодня по уровню жизни Грозный входит в число лучших городов России.
Сердце Чечни - одна из крупнейших мечетей в России и Европе. Здесь одновременно могут молиться более 10 тысяч человек. Была построена в рекордные сроки, всего за 2 года. Это первая мечеть, которую возвели после чеченской войны, поэтому ее считают символом мира.
Медицинский туризм
Активно развивается и медицинский туризм. Если россияне традиционно оздоравливаются в белорусских санаториях, то для белорусов РДЖ открыла новое направление. Прямо с Белорусского вокзала можно отправиться в клиники, которые раньше обслуживали только сотрудников Российской железной дороги.
После запуска "Ласточки" маршрута Минск - Москва, у нас увеличился поток пациентов из Беларуси. Медицинский туризм на сегодняшний день очень развивающееся, активное направление, поскольку не все жители нашей страны и РБ могут выехать на санаторно-курортное лечение в другие страны, поэтому многие едут в Москву.
Кстати, в августе Российская железная дорога запустила из Москвы круговой поезд в Беларусь. Маршрут назвали "Белорусский вояж". Путешествие проходит в формате "отель на колесах". Ночью российские туристы передвигаются на поезде между городами, а днем изучают достопримечательности Бреста, Минска и Гродно.
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