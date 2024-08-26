Беларусь и Россия реализуют пятую по счету программу по укреплению границ Союзного государства

За счет увеличения плотности, эффективности охраны госграницы, за счет применения современных технических средств охраны значительно повысилась вероятность обнаружения нарушителей госграницы на направлениях сосредоточения основных усилий. За счет применения новых телекоммуникационных средств значительно улучшилась управляемость пограничными нарядами, которые охраняют границу. Закупаемые технические средства пограничного контроля обеспечили надежную охрану границы в пунктах пропуска. Приобретаемая автомобильная техника позволила значительно улучшить мобильность подразделений, применяемых при работе на государственной границе.

Владимир Долженков, начальник бюджетно-финансового управления Госпогранкомитета Беларуси