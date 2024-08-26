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Беларусь и Россия реализуют пятую по счету программу по укреплению границ Союзного государства
Программа по обеспечению пограничной безопасности Союзного государства реализуется успешно. За годы действия проведена колоссальная работа по укреплению участков госграницы: построены новые современные заставы, жилые дома для военнослужащих. Значительно обновилась и улучшилась пограничная инфраструктура. Беларусь вместе с Россией наглядно демонстрируют всему миру, как необходимо выстраивать работу, чтобы получать конкретные результаты.
За счет увеличения плотности, эффективности охраны госграницы, за счет применения современных технических средств охраны значительно повысилась вероятность обнаружения нарушителей госграницы на направлениях сосредоточения основных усилий. За счет применения новых телекоммуникационных средств значительно улучшилась управляемость пограничными нарядами, которые охраняют границу. Закупаемые технические средства пограничного контроля обеспечили надежную охрану границы в пунктах пропуска. Приобретаемая автомобильная техника позволила значительно улучшить мобильность подразделений, применяемых при работе на государственной границе.
Пограничный комитет Беларуси и пограничная служба ФСБ России при поддержке Постоянного комитета Союзного государства реализует пятую программу по укреплению границ Союза. Она направлена на польский участок госграницы. Проводится модернизация сигнализационных комплексов. На реализацию пятилетней программы из бюджета Союзного государства выделен миллиард российских рублей.
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