Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры подготовки военных

Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил. Сегодня Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании таких центров. Подписан соответствующий указ. Проект соглашения одобрен в качестве основы для переговоров. Министерство обороны уполномочено на их проведение, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

