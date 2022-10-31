ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры подготовки военных

Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил. Сегодня Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании таких центров. Подписан соответствующий указ. Проект соглашения одобрен в качестве основы для переговоров. Министерство обороны уполномочено на их проведение, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все