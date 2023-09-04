Беларусь и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливое переустройство мира - Савиных

Беларусь и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливое переустройство мира. Об этом заявил 4 сентября в Пскове на расширенном заседании Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня Беларусь и Россия развиваются в условиях обостряющегося геополитического конфликта, который затрагивает буквально все сферы человеческой деятельности, - констатировал Андрей Савиных. - Старый гегемон в лице стран коллективного Запада добровольно не уйдет с главенствующей позиции в мире. Начало СВО поставило Россию в авангарде борьбы за переустройство мира, за переход к многополярному миру, а вслед за Россией - и Беларусь как стратегического союзника и составную часть ядра нашей общей цивилизации. Это глобальное противостояние ожесточенно ведется сразу по всем ключевым направлениям. Крайне важно, что этот геополитический конфликт носит онтологический характер, он будет исчерпан только через победу одной из сторон. Компромисс и примирение с сохранением старой системы отношений невозможен. Нам нужно будет пройти тяжелый и сложный путь вместе и до конца во имя будущего нашей цивилизации и благополучия наших народов".





По его убеждению, серьезный вклад в этот процесс должно внести Парламентское собрание Союза Беларуси и России. "Анализ ситуации и логики развития интеграционных связей позволяет выделить три области, в которых Парламентское собрание могло бы сыграть важную роль, - сказал Андрей Савиных. - Это прежде всего укрепление общего цивилизационного единого информационного консолидированно-ценностного пространства с акцентом на нашу общую историю, единое представление о целях нашего союзного строительства. Во-вторых, это расширение сотрудничества в сфере высшего образования и формирование единого научного пространства, что крайне необходимо для обеспечения нашего союза. И третье - это углубление промышленной кооперации: не только для расширения программ импортозамещения, но и для поддержки новой индустриализации, которая позволит нам воспроизвести и усовершенствовать все виды технологий и технологических процессов, которые необходимы для успешного функционирования и развития наших экономик".

Андрей Савиных также подчеркнул, что Парламентское собрание должно продолжить свою работу на внешнем контуре. "Особенно в части взаимодействия с третьими странами на международных парламентских площадках. В ряде парламентских организаций это создает возможности для консолидированной демонстрации позиций со стороны трех парламентских делегаций - России, Беларуси и Парламентского собрания. На фоне пассивности всех остальных делегаций нашего региона мы должны более активно использовать международные парламентские площадки для демонстрации нашей уверенности в правоте нашего дела для увеличения числа наших сторонников в противовес западной коалиции", - заявил парламентарий.