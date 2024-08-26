Беларусь и Россия укрепляют пограничную безопасность Союзного государства. Расскажем как

Беларусь особое внимание уделяет пограничной безопасности Союзного государства. Укрепляются участки госграницы: построены новые современные заставы, жилые дома для военнослужащих, обновляется пограничная инфраструктура.

Как тесное взаимодействие Беларуси и России сегодня влияет на аспекты безопасности. Подробности у Капитолины Зинкевич.

Жилье для военнослужащих

Детская площадка, парковка, зона для отдыха. Под рукой все, что необходимо для жизни на гражданке. Этот современный дом на 16 квартир возвели в 2021-м.

Очень удобно, что не пришлось заниматься вопросами аренды жилья и обустройства квартиры, т.к. квартира к моему приезду была уже полностью подготовлена к проживанию. Роман Козлов, замначальника пограничной заставы "Глушкевичи"

Из плюсов - и расположение места службы. Пограничная застава - в шаговой доступности от дома. Что ни говори, а такие нюансы, когда на кону суверенитет и независимость государства, в том числе играют роль.

Создание условий для выполнения задач по охране границ Союзного государства - сегодня неотъемлемая часть программы по укреплению пограничной безопасности Беларуси и России. В ее рамках только на Гомельщине с нуля построена современная пограничная застава "Глушкевичи", где созданы все условия для службы и отдыха военнослужащих.

Современная пограничная застава - фундамент успешного выполнения поставленных задач

Городок пограничной службы, спортивные площадки, питомник для собак, оборудованные места для хранения и ремонта техники. Так погранзастава выглядит снаружи. Комплектация внутри - в унисон последним трендам. Сам современный пограничный комплекс - совокупность лучшего из того, чем сегодня обладают не только белорусские пограничные органы, но и коллеги из России и других государств.

Наша пограничная застава на данный момент оборудована всеми современными техническими средствами, техническими приборами, приборами наблюдения, а также интегрированной системой охраны, которая позволяет прикрыть дальние рубежи нашей границы. Кирилл Селятыцкий, ВРИО начальника пограничной заставы "Глушкевичи"

В поисках нарушителей задействованы служебные собаки

Порядка 50 км белорусско-украинской границы сегодня находятся под пристальным контролем не только военнослужащих. Обеспечивать безопасность рубежей нашим пограничникам неизменно помогают четвероногие товарищи.

Собаки помогают в поиске нарушителя, а также закладок. Каждая из этих собак способна ходить на расстояние до 6-7 км с давностью 5 часов, то есть в принципе нарушитель от нас уйти не может - все зависит от умений и навыков самого кинолога. Артем Егоров, командир отделения кинологической службы пограничной заставы "Глушкевичи"

Строительство застав, постов и других объектов пограничной инфраструктуры. Создание условий для надежной охраны государственных рубежей. Взаимодействие по укреплению границ Союзного государства - процесс непрерывный. И Беларусь вместе с Россией, спиной к спине, наглядно демонстрируют, как необходимо выстраивать работу, чтобы получать конкретные результаты.

За счет увеличения плотности, эффективности охраны госграницы, за счет применения современных технических средств охраны значительно повысилась вероятность обнаружения нарушителей государственной границы на направлениях сосредоточения основных усилий. Автомобильная техника позволила значительно улучшить мобильность подразделений, применяемых при работе на госгранице. Владимир Долженков, начальник бюджетно-финансового управления Государственного пограничного комитета Беларуси