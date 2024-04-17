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Беларусь и Россия усилят работу по развитию союзного туризма - уже удалось восстановить допандемийный турпоток
Беларусь и Россия усилят работу по развитию союзного туризма. О гармонизации законодательства двух стран и перспективах отрасли сегодня говорили на втором российско-белорусском туристическом конгрессе в Минске. Прошлый год стал рекордным по многим показателям.
Беларусь посетили более 5 млн россиян, количество организованных туристов составило 223 тыс. А вот из Беларуси на отдых в Россию по путевкам отправилось более 250 тыс. человек.
Таким образом удалось восстановить допандемийный турпоток. По сравнению с 2022-м количество гостей из России в Беларусь выросло в 1,6 раза, из Беларуси в Россию - в 1,4 раза.
Россияне любят наши санатории и агроусадьбы. Мы с удовольствием едем в Москву, Санкт-Петербург, изучаем достопримечательности Кавказа и центральной России. Эксперты не приветствуют так называемый отдых дикарем, а выступают за организованный туризм. Это удобно и безопасно как для отдыхающих, так и для туроператоров. А еще это новые рабочие места и вклад в экономику Союзного государства.
Мы рады, что сегодня 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь связаны авиарейсами, но таких направлений должно быть минимум 30. В железнодорожном сообщении это должны быть туристические поезда. Т.е. из точки А в точку Б надо максимально быстро и комфортно доставить нашего туриста.
Мы надеемся на принятие закона, который установит льготный режим для туроператоров Беларуси. Это норма для так называемых дружественных стран Российской Федерации, но главный наш друг на сегодняшний день - это Беларусь. Поэтому первые, кто воспользуется этими льготами, будут туроператоры, которые возят в Беларусь.
Новых союзных туристических маршрутов станет больше. Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз. Сейчас ведомства прорабатывают технические нюансы, т.е. получая визу в Россию, туристы могут путешествовать в Беларусь и наоборот.
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