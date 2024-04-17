Беларусь и Россия усилят работу по развитию союзного туризма - уже удалось восстановить допандемийный турпоток

Беларусь и Россия усилят работу по развитию союзного туризма. О гармонизации законодательства двух стран и перспективах отрасли сегодня говорили на втором российско-белорусском туристическом конгрессе в Минске. Прошлый год стал рекордным по многим показателям.

Беларусь посетили более 5 млн россиян, количество организованных туристов составило 223 тыс. А вот из Беларуси на отдых в Россию по путевкам отправилось более 250 тыс. человек.

Таким образом удалось восстановить допандемийный турпоток. По сравнению с 2022-м количество гостей из России в Беларусь выросло в 1,6 раза, из Беларуси в Россию - в 1,4 раза.

Россияне любят наши санатории и агроусадьбы. Мы с удовольствием едем в Москву, Санкт-Петербург, изучаем достопримечательности Кавказа и центральной России. Эксперты не приветствуют так называемый отдых дикарем, а выступают за организованный туризм. Это удобно и безопасно как для отдыхающих, так и для туроператоров. А еще это новые рабочие места и вклад в экономику Союзного государства.

Мы рады, что сегодня 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь связаны авиарейсами, но таких направлений должно быть минимум 30. В железнодорожном сообщении это должны быть туристические поезда. Т.е. из точки А в точку Б надо максимально быстро и комфортно доставить нашего туриста. Олег Андрейчик,замминистра спорта и туризма Беларуси

Мы надеемся на принятие закона, который установит льготный режим для туроператоров Беларуси. Это норма для так называемых дружественных стран Российской Федерации, но главный наш друг на сегодняшний день - это Беларусь. Поэтому первые, кто воспользуется этими льготами, будут туроператоры, которые возят в Беларусь. Наталья Костенко, зампредседателя комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры