Беларусь и Таиланд прорабатывают открытие прямого рейса

Беларусь и Таиланд может связать прямой рейс. Сейчас одна из азиатских компаний изучает потенциал сообщения между странами.

Республиканский союз туристических организаций отмечает, такое решение может быть принято уже в конце июля. Оценивается прямые рейсы между Минском и Бангкоком или же Пхукетом.