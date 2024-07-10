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Беларусь и Таиланд прорабатывают открытие прямого рейса

Беларусь и Таиланд может связать прямой рейс. Сейчас одна из азиатских компаний изучает потенциал сообщения между странами.

Республиканский союз туристических организаций отмечает, такое решение может быть принято уже в конце июля. Оценивается прямые рейсы между Минском и Бангкоком или же Пхукетом.

В случае достижения договоренности с авиаперевозчиком белорусские туроператоры готовы сформировать предложения по отдыху уже к осеннему сезону.

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