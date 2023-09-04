Беларусь и Узбекистан реализуют более 80 совместных образовательных программ, сообщил журналистам министр образования Андрей Иванец, сообщает БЕЛТА.

Сегодня парламентская делегация Республики Узбекистан во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой посетила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества наших стран в сфере образования. Особое внимание уделялось инклюзивному образованию.

"Сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном очень динамично развивается, - констатировал министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец. - Хотел бы отметить, что только за последние четыре года количество студентов, которые обучаются в наших университетах, выросло с 400 до 5400. Это в первую очередь залог очень тесного взаимодействия университетов наших стран. Сегодня реализуется более чем 80 совместных образовательных программ, по которым проходят обучение и получают дипломы двойного образца - Республики Беларусь и Республики Узбекистан граждане из нашей дружественной страны", - рассказал министр.

"Конечно, основой является подготовка специалистов для реального сектора экономики. Очень важный аспект - подготовка педагогических кадров, - дополнил Андрей Иванец. - Сегодня в рамках встречи, которая прошла в ведущем педагогическом университете, мы отметили то, что наше сотрудничество развивается не только в области подготовки учителей, но и в области подготовки специалистов для инклюзивного и специального образования. Сегодня БГПУ является базовой организацией стран СНГ, которая осуществляет координацию научных исследований, разработку научно-методического обеспечения именно по работе с детьми с особенностями психофизического развития".

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка - ведущее учреждение высшего образования национальной системы педагогического образования, обеспечивающее подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов образования; крупнейший учебный и научно-методический центр, способный генерировать новые психолого-педагогические знания, распространять и использовать их для совершенствования качества образования. На данный момент вуз выступает единым учебно-научно-методическим комплексом, который является крупнейшим центром национальной системы непрерывного педагогического образования Республики Беларусь.

В структуре БГПУ - 9 факультетов, Институт повышения квалификации и переподготовки, Институт психологии, Институт инклюзивного образования, различные структурные подразделения (Центр развития информационных технологий, Центр развития педагогического образования, Учебно-издательский центр и др.).