Беларусь и Узбекистан снимут документальный фильм про Якуба Коласа
К 140-летию Якуба Коласа. Беларусь и Узбекистан снимут совместный документальный фильм, посвященный народному писателю нашей страны. Лента "Якуб Колас: книга ташкентского бытия" расскажет о связи классика со столицей этой среднеазиатской страны. С августа 1941 года Якуб Колас с семьей эвакуировался в Ташкент, здесь он вел активную творческую, общественную деятельность, написал множество произведений: стихотворения о солнечном, гостеприимном Узбекистане, а также посвящения защитникам Родины и произведения о тяжелой белорусской доле. В годы Великой Отечественной в Узбекистане была сосредоточена вся промышленность Союза, Ташкент так и называли - город хлебный, ведь продовольствием, одеждой, техникой и вооружением отсюда снабжали весь фронт. Также в 40-минутной ленте будет рассказано о возвращении белорусского классика после войны в Минск, о последних годах жизни, найдут отражение и воспоминания Якуба Коласа о Ташкенте. Некоторые кадры из хроники зрители увидят впервые.
Якуб Колас имеет очень важную роль как личность и в узбекской литературе, в узбекской культурной жизни. Он два с лишним года жил и творил в столице Узбекистана - Ташкенте. Есть уникальный кадр, которой еще нигде не был показан: в Доме Красной армии в Ташкенте была творческая встреча узбекских, белорусских и русских поэтов. Там присутствовал Якуб Колас, и они вместе с Хамидом Алимджаном читали стихи на белорусском и узбекском языках.
В основе фильма - хроникальные кадры из архивов Беларуси и Узбекистана. Премьера ленты, посвященной юбилею со дня рождения Якуба Коласа, запланирована на ноябрь с торжественной презентацией на кинофестивале "Лістапад". Сегодня в Ташкенте именем народного писателя названа улица в центре города и установлен памятник.