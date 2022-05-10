Беларусь и Узбекистан снимут документальный фильм про Якуба Коласа

Якуб Колас имеет очень важную роль как личность и в узбекской литературе, в узбекской культурной жизни. Он два с лишним года жил и творил в столице Узбекистана - Ташкенте. Есть уникальный кадр, которой еще нигде не был показан: в Доме Красной армии в Ташкенте была творческая встреча узбекских, белорусских и русских поэтов. Там присутствовал Якуб Колас, и они вместе с Хамидом Алимджаном читали стихи на белорусском и узбекском языках.

Фуркат Усманов, директор киностудии документальных и хроникальных фильмов (Узбекистан)