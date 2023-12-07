Беларусь и Вьетнам намерены сотрудничать в сфере ядерной и радиационной безопасности. Перспективы и планы по взаимодействию стороны обсудили во время рабочих встреч, сообщает БЕЛТА.

Представители Госатомнадзора провели рабочие встречи с регулирующим органом в области ядерной и радиационной безопасности Вьетнама (VARANS) и Вьетнамским институтом атомной энергии(VINATOM). Рабочие встречи состоялись в рамках мероприятий визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко во Вьетнам.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская ознакомила вьетнамских коллег с белорусским опытом в сфере, рассказала о положении дел в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. Также шла речь о развитии в Беларуси соответствующей инфраструктуры, регулирующих действиях и решениях.

Во время рабочих встреч большое внимание уделено обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества и обмена опытом по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности и госрегулирования в этой сфере. Также рассмотрены возможности проведения прикладных научных и технических работ, направленных на развитие ядерных и радиационных технологий в целом и для поддержки регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности в частности.

Представители белорусской и вьетнамской стороны коснулись также конкретных вопросов организации такого взаимодействия: от установления рабочих коммуникаций и определения их координаторов до подготовки рабочих планов и мероприятий.