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Беларусь и Вьетнам намерены сотрудничать в сфере ядерной и радиационной безопасности
Беларусь и Вьетнам намерены сотрудничать в сфере ядерной и радиационной безопасности. Перспективы и планы по взаимодействию стороны обсудили во время рабочих встреч, сообщает БЕЛТА.
Представители Госатомнадзора провели рабочие встречи с регулирующим органом в области ядерной и радиационной безопасности Вьетнама (VARANS) и Вьетнамским институтом атомной энергии(VINATOM). Рабочие встречи состоялись в рамках мероприятий визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко во Вьетнам.
Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская ознакомила вьетнамских коллег с белорусским опытом в сфере, рассказала о положении дел в области регулирования ядерной и радиационной безопасности. Также шла речь о развитии в Беларуси соответствующей инфраструктуры, регулирующих действиях и решениях.
Во время рабочих встреч большое внимание уделено обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества и обмена опытом по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности и госрегулирования в этой сфере. Также рассмотрены возможности проведения прикладных научных и технических работ, направленных на развитие ядерных и радиационных технологий в целом и для поддержки регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности в частности.
Представители белорусской и вьетнамской стороны коснулись также конкретных вопросов организации такого взаимодействия: от установления рабочих коммуникаций и определения их координаторов до подготовки рабочих планов и мероприятий.
Агентство по радиационной и ядерной безопасности Министерства науки и технологий (VARANS) основано в 1994 году. Выполняет функции госрегулирования в области радиационной и ядерной безопасности, безопасности источников ионизирующего излучения, ядерных материалов, ядерных установок. Его штаб-квартира размещается в Ханое. VINATOM действует с 1976 года как научная организация в системе Министерства науки и технологий.
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