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Беларусь и ЮАР обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере
Начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел встречу с президентом Московской ассоциации военных атташе - атташе по вопросам обороны ЮАР Вийсуле Сибакой. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой наМинистерствообороны.
Встреча стала заключительным мероприятием визита в Беларусь атташе по вопросам обороны стран Африки.
Сообщается, что Беларусь и ЮАР подвели итоги проведенного визита, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия как в формате ассоциации, так и на двусторонней основе.
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