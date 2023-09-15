Беларусь и ЮАР обсудили перспективы взаимодействия в военной сфере

Начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел встречу с президентом Московской ассоциации военных атташе - атташе по вопросам обороны ЮАР Вийсуле Сибакой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинистерствообороны.

Сообщается, что Беларусь и ЮАР подвели итоги проведенного визита, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия как в формате ассоциации, так и на двусторонней основе.