"Беларусь интеллектуальная": более 30 тыс. посетителей за три дня работы

Конечно, там будут новые экспонаты, достаточно эксклюзивные. Там будут представлены разработки двух последних лет. Но это все равно эксклюзивно прорывные вещи, которые стоит посмотреть, и которые в перспективе принесут очень большую пользу.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси