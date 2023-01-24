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"Беларусь интеллектуальная": более 30 тыс. посетителей за три дня работы

Белорусская наука зазвучала громче - работа выставки "Беларусь интеллектуальная" показывает рекорды - мероприятие за три дня посетили свыше 30 тыс. минчан и гостей столицы. Эти цифры увеличатся: работа экспозиции продлена до конца недели, а затем белорусские инновации поедут в регионы. В огромном павильоне - около тысячи образцов самых передовых достижений от ученых Национальной академии наук, ведомств, технопарков и молодых специалистов.

Конечно, там будут новые экспонаты, достаточно эксклюзивные. Там будут представлены разработки двух последних лет. Но это все равно эксклюзивно прорывные вещи, которые стоит посмотреть, и которые в перспективе принесут очень большую пользу.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

Все разработки на выставке - это не только впечатления, но и реклама нашей страны на мировой арене, и презентация наших возможностей. Окупаемость некоторых проектов - до 100 долларов за 1 рубль.

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