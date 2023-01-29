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"Беларусь интеллектуальная": побывать на выставке и не увидеть всего, рассказать обо всех разработках просто невозможно

Несколько раз побывать на выставке "Беларусь интеллектуальная" и не успеть посмотреть все. Такое впечатление сейчас есть у наших журналистов, и, наверняка, у зрителей.

Рассказать обо всех разработках просто не хватит эфирного времени. И даже если мы о чем-то рассказываем, если вникнуть глубже - начинает открываться еще больше смыслов.

Тем более что люди, которые работают на этих стендах с большим удовольствием, (что немаловажно) хотят делиться достижениями своих институтов, лабораторий или конструкторских бюро. Тему "докрутит" Катерина Круталевич (видео).

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