"Беларусь интеллектуальная": побывать на выставке и не увидеть всего, рассказать обо всех разработках просто невозможно

Несколько раз побывать на выставке "Беларусь интеллектуальная" и не успеть посмотреть все. Такое впечатление сейчас есть у наших журналистов, и, наверняка, у зрителей.

Рассказать обо всех разработках просто не хватит эфирного времени. И даже если мы о чем-то рассказываем, если вникнуть глубже - начинает открываться еще больше смыслов.