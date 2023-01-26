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"Беларусь интеллектуальная": увидеть передовые разработки на выставке может каждый - вход свободный

Передовые ноу-хау в сфере здравоохранения, робототехники, искусственного интеллекта и космоса уже который день собирают множество людей. Ко всему удивляют разнообразием стенды агропромышленного комплекса. Продукция для детей, вегетарианцев, для тех, кто занимается спортом и следит за фигурой, а также для людей, страдающих непереносимостью лактозы и глютена. Предприятия Белгоспищепрома активно работают над созданием продуктовых инноваций - в приоритете биологически ценное сырье и новые виды упаковки.

Техника, виртуальная реальность, спорткары и беспилотники - это то, что больше всего привлекает молодежь. Маленькие белорусы стали постоянными гостями экспозиции. Кто-то приходит просто посмотреть на современные разработки, а кто-то с конкретным интересом в сфере будущей профессии.

Увидеть самые передовые разработки может каждый. Выставка работает ежедневно, вход свободный. А уже в феврале белорусские ноу-хау проложат маршрут по регионам страны.

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