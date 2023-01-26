"Беларусь интеллектуальная": увидеть передовые разработки на выставке может каждый - вход свободный

Передовые ноу-хау в сфере здравоохранения, робототехники, искусственного интеллекта и космоса уже который день собирают множество людей. Ко всему удивляют разнообразием стенды агропромышленного комплекса. Продукция для детей, вегетарианцев, для тех, кто занимается спортом и следит за фигурой, а также для людей, страдающих непереносимостью лактозы и глютена. Предприятия Белгоспищепрома активно работают над созданием продуктовых инноваций - в приоритете биологически ценное сырье и новые виды упаковки.