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"Беларусь интеллектуальная" в Бресте: что можно увидеть на масштабной выставке за три дня?

Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. Сегодня в Бресте начала работу масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная".

Уже тысячи брестчан и гостей города увидели новейшие разработки наших ученых. Более 150 участников развернули свои экспозиции в легкоатлетическом манеже. Представлено свыше 400 экспонатов. Среди них - белорусско-российский космический спутник. Вся электронная и оптическая начинка аппарата - отечественного производства. Беспилотник "Буревестник" может нести до 80 кг полезного груза. Экологический транспорт - электромобиль. А также разработка студентов Брестского технического университета - робот-экскурсовод Мироша.

Я под большим впечатлением, вот, например, робот-экскурсовод или даже техника, которую предоставляют другие различные организации, это действительно удивительно. Я в будущем собираюсь учиться в медицинском направлении, и очень приятно видеть, какие-то инновации в медицинском направлении, которые способствуют развитию медицины. Это большая гордость страны за то, что мы реально создаем что-то крутое.
Посетитель
Первый белорусский электромобиль - разработка института машиностроения. Каркасно-панельная технология. Каркас, стеклопластиковые облицовки. Машина предназначена для эксплуатации в закрытой территории. Данный электромобиль разрабатывался для Ботанического сада, может использоваться на предприятиях, частных зонах. Здесь 80 % комплектующих - белорусские.
Дмитрий Павлович, дизайнер Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси
У нас сильнейший технопарк. Это самые умные люди, самые передовые, они сегодня драйверы экономического направления, импортозамещения и т.д. Треть выставки - это наши брестчане. Сегодня выступили от наших университетов, клинических больниц. Наука сегодня работает, она имеет результат. Вы видите, насколько многолюдно, интересно.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

Экспозиция была организована по поручению главы государства в преддверии Дня белорусской науки. Выставка побывала уже во всех областных центрах Беларуси. В Бресте она пробудет три дня и завершит свое турне по регионам.

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