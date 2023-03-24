"Беларусь интеллектуальная" в Бресте: что можно увидеть на масштабной выставке за три дня?

Я под большим впечатлением, вот, например, робот-экскурсовод или даже техника, которую предоставляют другие различные организации, это действительно удивительно. Я в будущем собираюсь учиться в медицинском направлении, и очень приятно видеть, какие-то инновации в медицинском направлении, которые способствуют развитию медицины. Это большая гордость страны за то, что мы реально создаем что-то крутое.

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