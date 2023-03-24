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"Беларусь интеллектуальная" в Бресте: что можно увидеть на масштабной выставке за три дня?
Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. Сегодня в Бресте начала работу масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная".
Уже тысячи брестчан и гостей города увидели новейшие разработки наших ученых. Более 150 участников развернули свои экспозиции в легкоатлетическом манеже. Представлено свыше 400 экспонатов. Среди них - белорусско-российский космический спутник. Вся электронная и оптическая начинка аппарата - отечественного производства. Беспилотник "Буревестник" может нести до 80 кг полезного груза. Экологический транспорт - электромобиль. А также разработка студентов Брестского технического университета - робот-экскурсовод Мироша.
Я под большим впечатлением, вот, например, робот-экскурсовод или даже техника, которую предоставляют другие различные организации, это действительно удивительно. Я в будущем собираюсь учиться в медицинском направлении, и очень приятно видеть, какие-то инновации в медицинском направлении, которые способствуют развитию медицины. Это большая гордость страны за то, что мы реально создаем что-то крутое.
Первый белорусский электромобиль - разработка института машиностроения. Каркасно-панельная технология. Каркас, стеклопластиковые облицовки. Машина предназначена для эксплуатации в закрытой территории. Данный электромобиль разрабатывался для Ботанического сада, может использоваться на предприятиях, частных зонах. Здесь 80 % комплектующих - белорусские.
У нас сильнейший технопарк. Это самые умные люди, самые передовые, они сегодня драйверы экономического направления, импортозамещения и т.д. Треть выставки - это наши брестчане. Сегодня выступили от наших университетов, клинических больниц. Наука сегодня работает, она имеет результат. Вы видите, насколько многолюдно, интересно.
Экспозиция была организована по поручению главы государства в преддверии Дня белорусской науки. Выставка побывала уже во всех областных центрах Беларуси. В Бресте она пробудет три дня и завершит свое турне по регионам.
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