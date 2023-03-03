"Беларусь интеллектуальная": Витебская область представила сотню инновационных проектов

Сегодня экспозиция "Беларусь интеллектуальная" открылась в футбольном манеже, где будет работать три дня. Но даже такое просторное сооружение не смогло вместить все образцы. Поэтому новинки автомобилестроения представили под открытым небом. Впечатления первых посетителей услышала Ольга Масловская.

Всего час работы - и уже две тысячи гостей в выставочном павильоне. "Беларусь интеллектуальная" - на вершине топ-событий предстоящего уик-энда. Экскурсанты автобусами едут из Полоцка, Орши, Миор для того, чтобы побывать в будущем.

Каждый регион, который принимает "Беларусь интеллектуальную", дополняет экспозицию своими проектами. Порядка ста разработок двух десятков предприятий и учреждений презентует сегодня Витебская область. Идем знакомиться!





Мощные машины и "умные" дома

Интенсивные системы земледелия, медицина, энергетика, инновационное приборостроение. Именно в Витебске производят "умные" панели, которыми оборудованы флагманы отечественного автомобилестроения. Подъемная техника - бренд северного региона. Некогда нашумевшая новость: в Витебске собрали самый высокий в Восточной Европе подъемник. Есть у разработчиков уникальные решения и в сфере строительства. "Умная" многоэтажка - пока только в Витебском районе.

Макет существующего дома в 2022 году мы построили и реализовали на практике. В нем уже живут наши сотрудники. Дом является уникальным с точки зрения безопасности. Он оборудован датчиками по наличию угарного газа и метана, и в случае превышения определенной концентрации происходит автоматическое отключение той или иной позиции. Это в режиме реального времени видят наши аварийно-диспетчерские службы и могут принять соответствующие управленческие решения. Александр Бранцевич, гендиректор УП "Витебскоблгаз"

Виртуальный тур по Лукомльской ГРЭС

Новые технологии делают жизнь безопасной, а производство - интенсивным. Молодые специалисты-энергетики теперь не дни, а считанные часы затрачивают на экскурс по Лукомльской ГРЭС. Один клик - и любой технологический узел как на ладони.

Вакцины для животных - замещаем импорт

Владимир Машеро, заместитель гендиректора ОАО "БелВитунифарм":

Мы имеем ряд препаратов, которые полностью замещают импортные по вакцинации крупного рогатого скота. В прошлом году мы выпустили шесть новых препаратов против вирусных инфекций КРС и бактериальных инфекций. Они превосходят по своим качествам те препараты, которые ранее приходилось нашим производителям закупать за границей. Александр Бранцевич, гендиректор УП "Витебскоблгаз"

Не меньше энергетической важна безопасность продовольственная. Успех аграрного бизнеса в зоне рискованного земледелия - задача в большей степени научная. Дроны, точное земледелие, новинки в сфере ветеринарной фармакологии - за этим сюда, на север страны.

Витебская область вынуждена быть впереди всей страны в технологическом плане, но такие условия у нас. Поэтому именно на технологию и науку мы делаем ставку и будем делать в будущем. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Разработки молодых ученых

Свои разработки на выставке представляют как государственные предприятия, так и частный бизнес. Конечно, молодые ученые и даже школьники, ведь именно Витебская область взяла четыре золота в финале республиканского проекта "100 идей для Беларуси".