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Беларусь избавляется от доллара и евро - подробности в "Простой экономике"
Беспрецедентная санкционная война, которую развязал Запад, породила дискуссии о будущем мировой экономики, а также о месте доллара в ней. Китай, Россия и Беларусь уходят от привязки к иностранным валютам. Это касается и межгосударственных сделок (с Россией торгуем в рублях, с Китаем - в юанях), и корзины валют, которую все больше диверсифицируем, и внутренних экономик. Уже ясно, что дутый доллар и евро тянут экономики третьих стран вниз, в долговую яму. А национальные валюты, подкрепленные реальной стоимостью, разгоняют экономику как локомотив. Вот и последнее решение об отвязке арендной платы в стране от евро и закрепление в договорах рублей - еще один шаг на пути к экономической устойчивости и независимости. Зачем необходимо проводить дедолларизацию, как этот процесс сделает нас богаче и свободнее? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.
В условиях действующих санкций и роста противоречий между Западом и Востоком руководство нашей страны идет на важные шаги по обеспечению стабильного функционирования субъектов хозяйствования.
С 23 сентября для арендодателей установлен запрет на привязку арендной платы за пользование любым имуществом к иностранной валюте. Все расчеты только в белорусских рублях. Новые правила действуют до 1 января 2024 года.
Правительство также вводит запрет на увеличение арендной платы за пользование государственным имуществом до 1 апреля 2024 года. Введен мораторий на повышение базовой арендной величины - сейчас она равна 16,9 рубля.
Все эти меры направлены на поддержку работы наших предприятий, в первую очередь малого, среднего бизнеса, исключение роста себестоимости продукции для конечного пользователя и ограничение инфляционных процессов на белорусском рынке.
Но главное - такими решениями мы отвязываем нашу экономику от чужой валюты.
Как известно, деньги - это кровеносная система в организме экономики. Деньги связывают все отрасли воедино.
Если национальная экономика работает не на своей, а на чужой "крови", такой как доллар или евро, то страна находится в прямой зависимости от зарубежных центральных банков.
Последние склонны постоянно повышать плату за "кровь" - Федеральная резервная система США установила процентную ставку выше, изменила курсы обмена валют и все, пациенты сразу начинают истощаться. Их экономики замедляются - "высыхают", а некоторые подходят к состоянию дефолта.
Когда уже нет своих денег, государство вынуждено продавать за бесценок свои ключевые активы - предприятия, банки, недра и своих людей, в том числе для ведения боевых действий, как на Украине.
Именно для исключения таких плачевных исходов и надо избавлять свой организм - свои национальные экономики - от любой привязки к чужой валюте.
Сейчас Беларусь, Россия, Китай и экономические объединения ЕАЭС, ШОС, БРИК идут по пути очищения "своих организмов" от доллара и евро.
Так, 6 сентября первый вице-премьер Николай Снопков на докладе у главы государства заявил, что Беларусь будет рассчитываться за китайские долларовые кредиты в юанях как наиболее комфортной для нас валюты.
Отказ от евро и доллара подрывает старую схему обогащения Запада за счет нас с вами и не позволяет США и ЕС создавать красивую жизнь для своих граждан.
Политические и корпоративные элиты Запада очень боятся голодных и холодных бунтов.
Вот поэтому они так активно работают на медийном поле - одурманивают людей, пытаются рассказывать своим гражданам, что высокие цены, дефицит, лишения - все это вина России, Китая и Беларуси. Хотите дальше хорошо жить - идите воевать.
Но людей сложно обмануть, когда есть нечего, дома холодно и умирать не хочется.
Нам осталось лишь наблюдать за этой борьбой западных элит со своим народом, наслаждаясь предстоящей зимой нашим родным хлебом в теплых и уютных домах.
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