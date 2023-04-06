Беларусь избрана в состав двух комиссий Экономического и социального совета ООН

Беларусь единогласно избрана в состав двух комиссий Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2024-2028 годы: комиссию по народонаселению и развитию (КНР) и комиссию социального развития (КСР), сообщает БЕЛТА.

Данные комиссии входят в число ключевых вспомогательных функциональных органов ЭКОСОС. Среди их задач - выработка в рамках ООН последовательных консолидированных шагов, направленных на решение актуальных задач в области народонаселения, развития человеческого потенциала, сокращения бедности и социального неравенства. Проводится также работа по продвижению международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых слоев населения (малоимущие, женщины, дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, пожилые).