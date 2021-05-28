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Беларусь избрана в состав Исполкома ВОЗ

Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. Представлять страну в главном директивном органе ВОЗ будет глава Минздрава Дмитрий Пиневич. Его заместителем же стал Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Это второй раз в истории, когда Беларусь вошла в состав Исполкома ВОЗ. До этогов ключевом органе принятия решений представители нашей страны были в период 1948-1950 годов. Такое решение приняли во время 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Сейчас она проходит в онлайн-формате.

На включение Беларуси в состав Исполкома ВОЗ, пожалуй, во многом повлияла работа нашей системы здравоохранения в период борьбы с коронавирусом. Когда весь мир пытался закрыться от новой инфекции, наши медики в полной мере проявили свою готовность, профессионализм и отвагу.


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