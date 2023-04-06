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Беларусь избрана в состав Комиссии по народонаселению и развитию, а также Комиссии социального развития Экономического и Социального Совета ООН
Беларусь единогласно избрана в состав Комиссии по народонаселению и развитию, а также Комиссии социального развития Экономического и Социального Совета ООН на ближайшие 5 лет. Эти международные институты являются одними из ключевых вспомогательных органов ЭКОСОС. Они занимаются проблемами народонаселения, развития человеческого потенциала, сокращения бедности и социального неравенства. Главный принцип - построение социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых слоев населения. Избрание Беларуси - свидетельство признания международным сообществом нашего опыта в области социально-экономического развития и национальных усилий по повышению уровня жизни в стране.
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