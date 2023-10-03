Беларусь - Казахстан: советы ректоров вузов двух стран подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Казахстан". "Мы уже имеем достаточно неплохой уровень сотрудничества между вузами Беларуси и Казахстана. К нам ежегодно, в частности в БГУИР, приезжают на стажировку не только преподаватели и научные работники из казахских университетов, но и студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ), которые проходят подготовку по направлениям, связанным с робототехникой и информационными технологиями. Ежегодно группа молодых людей приезжает в рамках академической мобильности и проходит подготовку в течение семестра на кафедрах нашего университета. Ректор ЕНУ является председателем Совета ректоров Казахстана. Мы обсудили с ним вопросы нашего сотрудничества, и уверены, что это взаимодействие может расширяться не только на уровне технических вузов, но и по гуманитарным направлениям", - рассказал Вадим Богуш.