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Беларусь - Казахстан: советы ректоров вузов двух стран подписали соглашение о сотрудничестве

Беларусь - Казахстан: советы ректоров вузов двух стран подписали соглашение о сотрудничестве

Совет ректоров высших учебных заведений Казахстана и Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадима Богуша.

Подписание состоялось на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Казахстан". "Мы уже имеем достаточно неплохой уровень сотрудничества между вузами Беларуси и Казахстана. К нам ежегодно, в частности в БГУИР, приезжают на стажировку не только преподаватели и научные работники из казахских университетов, но и студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ), которые проходят подготовку по направлениям, связанным с робототехникой и информационными технологиями. Ежегодно группа молодых людей приезжает в рамках академической мобильности и проходит подготовку в течение семестра на кафедрах нашего университета. Ректор ЕНУ является председателем Совета ректоров Казахстана. Мы обсудили с ним вопросы нашего сотрудничества, и уверены, что это взаимодействие может расширяться не только на уровне технических вузов, но и по гуманитарным направлениям", - рассказал Вадим Богуш.

Он отметил, что в Беларуси в следующем году запланировано проведение форума ректоров двух стран. "Это будет значимый шаг в развитии белорусско-казахстанских гуманитарно-культурных и экономических отношений", - добавил руководитель БГУИР.

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