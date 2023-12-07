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Беларусь - Куба: сотрудничество в области предупреждения и ликвидации ЧС
В развитие белорусско-кубинских отношений свой вклад вносят спасатели. Глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в эти дни находится с рабочей поездкой на Кубе. Визит проходит по приглашению начальника Национального штаба гражданской обороны латиноамериканской страны генерала дивизии Рамона Пардо Герра. Эта поездка - очередной шаг развития белорусско-кубинского сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, после того как Беларусь в ноябре этого года передала гуманитарную помощь Кубе для преодоления последствий взрыва на нефтяной базе в порту Матансаса, где погибли 16 человек, 130 пострадали. Эта техногенная катастрофа стала крупнейшей в истории Кубы. Тогда по поручению Президента Беларуси МЧС сформировал и направил морским путем груз гуманитарной помощи.
Сейчас во время переговоров с кубинской стороной планируется обсудить и подписать договоры о сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций, подготовки кадров, материально-технического обеспечения и гуманитарного реагирования. Также Вадим Синявский представит Беларусь на XI Международном конгрессе по стихийным бедствиям.
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