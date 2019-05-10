Беларусь масштабно и торжественно отметила День Победы

Более 500 мероприятий по всей стране. Митинги, шествия, выставки, концерты, фейерверки. Залпы во имя жизни и в память о солдатах 40-х, их подвиге во имя Победы прозвучали в 34 белорусских городах. Наиболее значимые торжества прошли в городе-герое Минске. Зрителями праздничного концерта на площади Победы и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей столицы. Столько же пришло с цветами и портретами своих дедов и прадедов. Беларусь помнит. И как связь времен и поколений - альбом "Родные лица Победы", который накануне подписал Президент. Здесь соберут фото и судьбы героев войны. Ведь главное сегодня - сохранять память и передать ее будущим поколениям. По-традиции в День Победы Александр Лукашенко вместе с народом. Приезжает на площадь лично поздравить всех белорусов и в первую очередь ветеранов. Это всегда теплое и душевное общение. Самые яркие моменты, чем жила Беларусь в этот праздничный день - в сюжете Светланы Лукьянюк.







У каждой белорусской семьи свой альбом памяти о Великой Отечественной. Эти черно-белые фотографии, местами пожелтевшие, хранят как реликвию. Память о солдатах 40-х поддерживается и на государственном уровне. День Победы - праздник для всех, он свой в Беларуси для каждого.В белорусской столице главные торжества - на площади Победы. Приходят семьями с портретами своих дедов и прадедов. Живых свидетелей годов лихолетья все меньше, чуть более 6 тысяч в Беларуси. Беларусь помнит имена героев, тех, кто пережил ужасы концлагеря, кто сутками работал в тылу.



В эти майские дни слово "мир" приобретает особое звучание. Связь времен через связь поколений чувствуется острее. Уроки Великой Отечественной в Беларуси чтят. Наша страна знает, какой высокой ценой нам достался мир в 40-е годы прошлого столетия, и понимает, насколько сегодня в современном мире важен именно диалог, а не конфронтация для развития стран в разных точках планеты.



Подтверждая миротворчество и созидание, Минск не единожды становился мирной переговорной площадкой во благо каждой из сторон. Ведь сила именно в единстве. Про это говорил Президент на площади Победы.



В День Победы торжества ярко и масштабно прошли по всей стране. В цветах, улыбках и слезах воспоминаний Брестская крепость-герой. Первые удары с воздуха пришлись на эти стены. Она свидетель и победоносного шествия Красной армии в 44-м.







На Буйничском поле прозвучали мирные залпы в честь тех, кто в 1941 23 дня держал оборону. А на главной улице Могилева - шествие и военный парад.



А это марширует Гродненский гарнизон. Для нынешнего поколения, которое о войне знает по рассказам близких, из книг и кинолент, создали атмосферу того времени на "Партизанской поляне" и в "Военном госпитале".



Атмосферным праздник в Витебске сделали народные умельцы и художники. А свой музыкальный подарок подготовил и хор ветеранов.



Набережная реки Сож на километр стала документальной и художественной экспозицией. А в городском парке появился настоящий боевой самолет. В свое время его создал гомельчанин Павел Сухой. Фронтовой бомбардировщик Су-24, ставший легендой, теперь - часть памятного комплекса.



В мире конфликты и сегодня не затихают. То и дело появляются новые очаги эскалации, которые по сути держат в напряжении десятки стран. Некоторые вспыхивают и вокруг нас. Говоря о глобальных угрозах современности, Президент отметил: мы также не раз сталкивались с попытками расшатать страну.







Тем, кто сегодня работает и учится, создавать современность и завтрашний день Беларуси. Но всегда с оглядкой на историю, героическое прошлое, о котором в нашей стране не просто знают, о нем помнят. Одноименная акция стартовала в стране. Это связь времен и поколений. Юное поколение белорусов придумало и альбом "Родные лица Победы". На площади его подписал Президент.



А уже сегодня альбом отправился по стране. В нем - фотографии солдат Победы. История страны в лицах и судьбах, которые во многом были созвучны в те годы. А правнуки героев войны - молодежь, на которую равняются, - победители олимпиад и творческих конкурсов, передовики студотрядов, волонтерских и патриотических движений. Им сохранять историю для будущих поколений белорусов.



