Беларусь - Монголия: чем страны интересны друг другу

Что это за страна, в которой солнечных дней около 250 в году? Каких успехов достиг некогда кочевой народ и какими богатствами наградила природа монгольскую землю? И главное - в чем взаимный интерес Беларуси и Монголии? РазбиралсяЕвгений Белоусов.

Когда ветер перестает дуть с Запада, он не прекращает движение, а лишь меняет свое направление. Так и Беларусь в условиях запретов и ограничений со стороны Вашингтона и Брюсселя смещает акценты в том числе наВосток. Несмотря на точто Минск и Улан-Батор разделяют более 5 тысяч километров, нас объединяют общие взгляды и конкретные проекты.

"Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед", - заявил белорусский Президент.

Он напомнил о подписании полноценного торгового соглашения с Ираном. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество в формате "пятерки" с перспективными дружественными странами - Индонезией, ОАЭ, Монголией.

Для справки: Монголия входит в двадцатку самых крупных стран, однако плотность ее населения считается самой низкой в мире. На территорииплощадью более полутора миллионов квадратных километров проживает всего порядка 3,5 млн человек (или чуть больше двух на квадратный километр). Практически все население компактно разместилось в двух регионах, тогда как около 98% территории практически пустует. При этом около половины населения страны - жители столицы. Зато страна имеет самое большое количество скота на душу населения. На начало этого года его поголовье в Монголии составило практически 65 млн. Богата страна и полезными ископаемыми - золотом, медью, углем, оловом, молибденом, вольфрамом. Эти и другие позиции являются крайне перспективными для экономического взаимодействия, ведь длявсякогопроизводства нужны современные технологии и компетентные специалисты, чем и обладает Синеокая.

Во-первых, интересует географическое положение Монголии между Европой и Азией, Россией и Китаем. Во-вторых, это богатейшие ресурсы, в том числе редкоземельных металлов, за которые, как мы видим, сегодня в мире ведется активная борьба. В-третьих, это тот потенциал, который Монголия может привнести для многостороннего сотрудничества. И, конечно же, транспортное значение. Монголия хоть и является замкнутым государством - сухопутным, без выхода к морю, она уже сейчас имеет все шансы стать торгово-транспортным хабом между Европой и Азией. Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Кстати, дипломатические отношения между нашими странами были установлены еще в далеком 1992 году, однако лишь в 2013-м наша дружба стала приносить еще и взаимную прибыль. В это время впервые после распада Советского Союза Беларусь возобновила поставки карьерных самосвалов. Начала расширяться номенклатура поставляемых товаров - от продовольствия до сельскохозяйственной и пассажирской техники.

В 2019 году Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита, и наши поставки заметно приросли.

В последние несколько лет наш товарооборот составлял примерно 40-50 млн долларов, и большую часть белорусского экспорта и в целом нашей двусторонней торговли составляли поставки Беларусью машин, техники, запчастей и так далее. Сейчас настало время перейти на новый этап развития, найти новые точки роста. И одной из таких точек роста может быть АПК. В Беларуси есть достаточно серьезный задел и опыт в сфере агротехнологий, у Монголии есть тоже очень большой интерес к развитию сельскохозяйственного сектора, поэтому мы здесь можем достичь какого-то взаимопонимания и новых вершин. Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Теперьже Беларусь и Монголия разработают дорожную карту сотрудничества до 2026 года. В числе проектов - поставки белорусской сельхозтехники и оборудования, коммунальных и дорожно-ремонтных машин, техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций, лифтового оборудования, карьерной техники, полный цикл создания высококлассных и высокоэффективных сельскохозяйственных производственных комплексов, обучение и переподготовка монгольских специалистов в белорусских аграрных вузах и поставкиветеринарных препаратов.

Существуют и перспективные ниши, которые могут открыться: увы, из-за пессимистичных прогнозов многие озера и реки Монголии пересыхают, около 77% территории страны превратилось в пустыню. Постепенно возрастает дефицит воды. Некогда Советский Союз занимался финансированием проектов по добыче воды и разработкой бесплодных территорий под пахотные земли. Но после распада Союза продолжить озеленение Монголия самостоятельно не смогла. Белорусские специалисты обладают достаточным опытом и вполне могут внести свой вклад. Впрочем, связывает наши страны не только экономическая дружба, но и скорое членство в международных организациях. В июле Беларусь займет свое место в дружной семье ШОС, а очевидным следующим кандидатомназывается Монголия. Ведет переговоры с Монголией и ЕАЭС - пока о торговом соглашении.