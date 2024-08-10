Беларусь может поставить вопрос о целесообразности диппредставительства Украины в стране

Беларусь может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины. Об этом было заявлено вызванному в МИД украинскому дипломату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

"Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске"