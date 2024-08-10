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Беларусь может поставить вопрос о целесообразности диппредставительства Украины в стране
Беларусь может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины. Об этом было заявлено вызванному в МИД украинскому дипломату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
В МИД была вызвана временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш. Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
"Особо было указано на то, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске"
, - заявили в МИД.
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