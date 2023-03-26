Беларусь может вернуться в клуб ядерных держав. Цель остается прежней - защита национальных интересов

Размещение на территории Беларуси ядерного оружия - условия и сроки. Накануне глава России в эфире одного из федеральных каналов подтвердил договоренности с нашим Президентом. Эксперты считают это возможностью для Беларуси вернуться в клуб ядерных держав. Цель остается прежней - защита национальных интересов.

Несмотря на то что новость вызвала волну обсуждений в Сети, эта информация в белорусском медиапространстве обсуждается уже более двух лет (до начала специальной военной операции в Украине). Исключительно с точки зрения безопасности собственных границ. "Я должен предвидеть, что произойдет" - в ноябре 2021 года в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Александр Лукашенко объяснил оборонительную позицию Беларуси после того, как Украина закрыла свое небо для белорусских самолетов.

Дмитрий Киселев,гендиректор агентства "Россия сегодня" напомнил о заявлении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерное оружие могут перевезти из Германии восточнее.





"Понятно куда - в Польшу", - заметил Лукашенко и тут же добавил, что в этом случае он предложит России возвратить ядерное оружие в Беларусь.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - заявил он.

"Какое ядерное оружие?", - поинтересовался Киселев.

"Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении", - подчеркнул Лукашенко.

Минск не участвует в "военном шантаже"

Когда следующим шагом наши западные соседи заявили о своем желании разместить ядерное оружие у себя, Польша не скрывала своих запросов к американцам, необходимость подтвердилась. Поэтому речь давно идет не о приписываемом Минску военном шантаже, а абсолютно соотносимых шагах. Просто смотреть на появление такой угрозы рядом с нашими границами и не иметь возможности ответить было бы крайне легкомысленно.





Александр Лукашенко,Президент Республики Беларусь:

Мы никого с Президентом России не собираемся шантажировать,особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Ведь этот тезисвпереговорах и эта тема сПрезидентом России появилась сразу же после того, как поляки (наверное, вы не обратили внимания) в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда япрезиденту Путину сказал: «А мы почему делаем вид, что ничего не происходит?".

Лукашенко подчеркнул, чтоони долго консультировались и пришли к выводу, что должны быть готовы, чтобы в течение суток ответить зеркально. "Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе сегодня попросить и потребовать Президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал", - заключил Президент.

Последним триггером в этом решении стало заявление британских военных о том, что они готовы поставлять Украине оружие с обедненным ураном (проще говоря, это и есть ядерные ракеты). Как соразмерный ответ - Минск получил ракетные комплексы "Искандер". Подготовка экипажей начнется этой весной. А до первого июля будет закончено строительство хранилищ для тактического ядерного оружия.

Последнее заявление о том, что в Украину будут поставляться боеприпасы с урановыми наконечниками, только обостряет ситуацию. Да, это не боеприпасы, которые относятся к оружию массового поражения, но, тем не менее, последствия будут крайне негативные. Решение о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси - это мера вынужденная, которая направлена на обеспечение безопасности как Союзного государства, так и Республики Беларусь. Мы все прекрасно понимаем, что если не будет самой крайней необходимости, то оно применяться не будет. Но мы должны оппонентам на Западе сказать, что мы готовы обеспечивать свою безопасность. Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований

Ядерное оружие на сегодняшний день - единственный весомый аргумент для сохранения суверенитета и территориальной целостности. Международная дипломатия уступила место языку силы. И нам приходится отвечать на понятном Западу диалекте.

Беларусь может вернуться в клуб ядерных держав



Вадим Елфимов, политолог: