Беларусь на чемпионате мира по хоккею - 2021 можно посетить без визы

Многие зарубежные гости свободно смогут посетить Беларусь в следующем году. На время проведения чемпионата мира по хоккею для участников, организаторов и болельщиков введен безвизовый режим. Документ подписал Глава государства. Также иностранные граждане, аккредитованные на соревнования, будут обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте. Не надо будет платить и за проезд по платным трассам страны. Напомним, международные соревнования по хоккею в 2021 году примут Беларусь и Латвия.